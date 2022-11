Il social network Twitter, recentemente acquisito da Elon Musk, ha da poco deciso di lanciare un nuovo piano in abbonamento che permette agli utenti di avere funzioni in più rispetto alla normale versione.

Nell’ultimo aggiornamento dell’app per dispositivi iOS, l’azienda ha ufficialmente lanciato una novità molto particolare. Parliamo di Twitter Blue, una sottoscrizione che, a fronte del pagamento di 8 dollari mensili, offre dei nuovi benefici.

Twitter lancia il piano in abbonamento a 8 dollari al mese

Il nuovo piano permette di una serie di benefici, anche la famosa spunta blu! Blue è stata lanciata a sorpresa nelle scorse ore solo ed esclusivamente per gli utenti iOS di determinati paesi. Twitter stessa ha comunicato che la sottoscrizione è attualmente in fase di test. Non tutti, quindi, potrebbero avere la possibilità di poterla sfruttare fin da subito. Ciò che è certo è che questa cambierà di molto l’esperienza utente di coloro che la utilizzeranno.

Con la parola benefici intendiamo come appena anticipato l’ottenimento della spunta della famosa blu di verifica, che dimostra l’autenticità dell’account, il dimezzamento delle pubblicità presenti nell’app, la possibilità di pubblicare video più lunghi del normale ed infine la priorità dei propri contenuti nelle sezioni “menzioni”, “risposte” e “cerca”. Queste ultime tre funzioni sono in arrivo mentre la spunta blu è disponibile già da subito.

Come abbiamo già accennato, Twitter Blue è al momento disponibile solo per una cerchia ristretta di utenti. In particolare, gli utenti iOS di Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Se tutto andrà per il verso giusto, la sottoscrizione arriverà nel nostro paese nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.