Gli utenti dei dispositivi Samsung sono stati sorpresi da una miriade di nuovi entusiasmanti aggiornamenti software. Come nel caso di ogni importante aggiornamento del sistema operativo, il software Good Lock di Samsung, uno dei preferiti dagli utenti Android che amano personalizzare i propri telefoni Samsung, ha appena ricevuto il suo significativo aggiornamento per ospitare l’ultima versione dell’azienda di Android (Android 13).

Aggiungendo la possibilità di toccare due o tre volte il retro del telefono per eseguire un’azione o avviare un’app, Samsung prende in prestito una fantastica funzionalità da una delle nostre serie di telefoni Android preferite di tutti i tempi, la serie Pixel.

Samsung sta aggiornando i propri smartphone

Gli utenti i cui telefoni Samsung sono stati aggiornati a One UI 5 da quando la società ha recentemente iniziato a implementare l’aggiornamento per la maggior parte dei suoi telefoni possono ora tornare a personalizzare completamente l’aspetto dei propri dispositivi come meglio credono. Questo nuovo modulo offre inoltre agli utenti la possibilità di riorganizzare il menu delle impostazioni in modo tale che le opzioni utilizzate più spesso si trovino in cima all’elenco.

In aggiunta a ciò, gli utenti ora possono modificare ulteriormente il comportamento del “tasto laterale”, che è più spesso indicato come il pulsante di accensione. Oltre a visualizzare il menu di accensione o avviare una conversazione con il tuo assistente digitale preferito, puoi anche usarlo per attivare o disattivare tutti i volumi, attivare la torcia, rivelare applicazioni recenti, avviare qualsiasi app sul telefono ed eseguire un mezzo- dozzine di altre cose.

Ciò fornisce ai consumatori un totale di tre metodi aggiuntivi per eseguire operazioni e aprire applicazioni con la semplice pressione di un pulsante o un tocco sui propri dispositivi mobili.