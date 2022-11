Lexar lancia la migliore Micro-SD per Droni, Action Cam e Smartphone

Nital, distributore per l’Italia dei prodotti Lexar, è lieta di presentare la nuova scheda Lexar FLY microSDXC™ USH-I, progettata per gli appassionati di fotografia con droni e action cam e per i content creators. La nuova scheda Lexar FLY microSDXC™ consente infatti di acquisire e trasferire rapidamente file multimediali di alta qualità, inclusi video Full-HD e 4K UHD con velocità di lettura fino a 160MB/s e velocità di scrittura fino a 90MB/s.

Questa scheda è classificata come Classe 10, Classe di velocità UHS 3 (U3) e Classe di Velocità Video 30 (V30) e offre le prestazioni di velocità di scrittura stabili necessarie per garantire una registrazione fluida ed efficiente, senza perdere nemmeno un fotogramma. È ottima anche per l’uso con le applicazioni sui dispositivi Android. Con la classificazione delle Prestazioni delle Applicazioni 2 (A2), la scheda microSD UHS-I FLY consente di eseguire e archiviare rapidamente le app direttamente sulla scheda di memoria utilizzando un dispositivo abilitato all’archiviazione Android Adoptable.

“Le action cam, i droni ricreativi e gli smartphone continuano a essere dispositivi particolarmente utilizzati e apprezzati dai content creators. La nostra missione è quella di continuare a creare le soluzioni richieste dai clienti per creare immagini ad alta qualità e straordinari video Full-HD e 4K UHD. Con un’ampia gamma di opzioni con capacità fino a 256GB, gli utenti possono usufruire dello spazio di archiviazione sufficiente per catturare tutte le loro avventure”, ha affermato Joel Boquiren, Direttore Generale di Lexar.

Le schede Lexar FLY microSDXC™ UHS-I sono disponibili ai prezzi suggeriti al pubblico di 25,90 euro per quella da 64GB e di 42,90 euro per la versione da 128GB.

Principali caratteristiche: