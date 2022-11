Per avere la meglio su tutti gli altri rivenditori di elettronica in Italia, Eurospin ha giustamente pensato di proporre al pubblico un volantino davvero pazzesco, al cui interno si possono trovare ottime offerte e prezzi sempre più economici.

La campagna promozionale non presenta differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati, ovvero gli acquisti sono effettuabili in negozio, senza difatti avere la possibilità di accedere al sito ufficiale dell’azienda. I prezzi, ad ogni modo, sono comprensivi della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Eurospin: le nuove offerte e tutti gli sconti

Una spesa ridottissima attende gli utenti amanti del fai-da-te, da Eurospin è possibile difatti approfittare di ottime offerte speciali che riducono di molto il necessario per l’acquisto dei migliori dispositivi in circolazione.

Il tutto parte con la pistola per colla a caldo, un prodotto che non può mancare nelle cassette degli attrezzi della maggior parte degli amanti del fai-da-te, e che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 6,99 euro. Approfondendo la conoscenza del volantino, incrociamo poi anche un buon avvitatore a batteria, disponibile in kit, al prezzo di soli 19 euro.

La spesa inizia a farsi più importante nel momento in cui si vorranno mettere le mani su prodotti di grandi dimensioni, come la sega circolare, che richiede il pagamento di 89 euro, oppure anche una a scelta tra la smerigliatrice, in vendita a 29 euro, ed il seghetto alternativo, il cui prezzo è di 89 euro.