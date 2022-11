Come ogni anno all’inizio del periodo natalizio, la piattaforma di e-commerce Amazon ha esteso il periodo di tempo dedicato per effettuare un reso. Questo per permettere agli utenti di restituire anche i pensieri presi per Natale.

Gli ordini effettuati dal 1° novembre 2022 si potranno infatti rendere fino al prossimo 31 gennaio 2022. Tre mesi pieni in cui il cliente potrà decidere se tenere o restituire l’articolo. Scopriamo i dettagli.

Amazon estende il periodo per effettuare il reso

Di solito, ricordiamo, è possibile chiedere la restituzione di quanto speso o la sostituzione di un prodotto entro 30 giorni. Adesso, per tutti gli acquisti effettuati dal primo novembre al 31 dicembre 2022, sarà possibile effettuare il reso entro il 31 gennaio del 2023.

Quindi, un arco temporale di ben 3 mesi che consentirà agli utenti di poter iniziare già ad acquistare prodotti da regalare a Natale con largo anticipo, magari approfittando anche del Black Friday che ci sarà a fine mese, senza doversi preoccupare di effettuare cambi o restituzioni in caso di problemi o regali non graditi entro i canonici 30 giorni.

L’informazione sui tempi di reso, come sempre, è disponibile direttamente sia nella pagina del prodotto, subito sotto al prezzo di vendita, sia all’interno della sezione ordini, sopra la voce “compralo di nuovo” di ogni singolo acquisto. Il periodo di reso esteso è valido su tutti i prodotti, sia venduti e spediti da Amazon che venduti da terzi. Vi ricordiamo che la piattaforma propone sempre prodotti ad un prezzo competitivo.