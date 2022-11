Dallo scorso 24 ottobre 2022 l’operatore virtuale PosteMobile ha cambiato la sua tariffa dati base giornaliera, che nei casi in cui si applica ha adesso un costo più basso e un quantitativo di dati incluso maggiore.

Viene inoltre introdotta anche una funzionalità che permette di bloccarne l’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile lancia la nuova tariffa dati base giornaliera

Da qualche giorno è in vigore la nuova tariffa dati base giornaliera dell’operatore, che si applica ai piani di consumo o in caso di mancato rinnovo per credito insufficiente. Più precisamente, si tratta di una rimodulazione positiva per tutti, nuovi e già clienti PosteMobile, motivo per cui non è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi o penali.

La nuova tariffa base giornaliera prevede infatti sia un costo inferiore ma anche un bundle di traffico dati maggiore da utilizzare durante la giornata in cui si attiva. Con questa modifica non viene effettuato alcun cambiamento al costo mensile della propria offerta flat, così come per il resto delle componenti del proprio piano.

Fino al giorno prima del cambiamento, la tariffa dati base giornaliera di PosteMobile prevedeva un costo di 3,50 euro per 400 Megabyte di traffico dati al giorno. Dal 24 ottobre 2022 invece alla prima connessione e solo in caso di utilizzo, come avveniva già in precedenza, la nuova tariffa dati base giornaliera costa 2 euro per 500 Megabyte di traffico dati al giorno.