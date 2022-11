CoopVoce è sempre più in grado di stupire con il lancio di numerosissime offerte speciali, le quali presentano prezzi bassissimi, ma sopratutto la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare che la richiesta potrà essere presentata da un qualsiasi utente in Italia.

La promozione in oggetto è da considerarsi attivabile tramite il sito ufficiale di CoopVoce, senza costi nascosti, e spedizione gratuita presso il domicilio. L’attivazione richiederà il versamento di 9,90 euro, che includono anche il primo rinnovo, con addebito mensile sul credito residuo, senza vincoli contrattuali. La richiesta potrà essere presentata entro e non oltre il 10 novembre 2022.

CoopVoce: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

La promozione di cui vi parliamo oggi è la EVO 200, una soluzione che prevede un costo fisso di 7,90 euro al mese, ma che allo stesso tempo promette l’accesso ad un bundle assolutamente invidiabile, composto da 200 giga di traffico dati in 4G, ben 1000 SMS da poter utilizzare verso tutti, ed anche illimitati minuti da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi operatore telefonico.

L’accesso alla corrente offerta, come detto precedentemente, è possibile tramite il sito ufficiale, non sono previsti limiti, e nel caso in cui vogliate abbandonare di punto in bianco CoopVoce, potrete farlo senza alcun problema o costo aggiuntivo. La scadenza della promo è fissata al 10 novembre 2022, di conseguenza avete ancora poco tempo per richiederne l’attivazione sul vostro numero di telefono preferito.