Tra i vari operatori telefonici italiani, TIM propone molto spesso diverse offerte mobile di rilievo. A partire da oggi 30 ottobre 2022, in particolare, sarà disponibile la nuova offerta denominata TIM 5G Power Famiglia. Quest’ultima sarà piuttosto conveniente e sarà riservata ad alcuni clienti di rete fissa dell’operatore.

TIM 5G Power Famiglia: nuova offerta conveniente per i clienti di rete fissa

A partire da oggi alcuni clienti di rete fissa di TIM potranno attivare una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato, si tratta della nuova promo denominata TIM 5G Power Famiglia. Nello specifico, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 5 GB di traffico dati con connettività 5G ad un costo di 9,99 euro al mese.

Tuttavia, tutti i clienti che effettueranno la convergenza di questa offerta con quella di rete fissa potranno avere giga pressoché illimitati per navigare sempre con connettività 5G. In questo caso, però, il costo del rinnovo dell’offerta dovrà essere addebitato sulla fattura della linea fissa. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, tutti i clienti con rete fissa TIM potranno aggiungere fino a 6 nuovi numeri con la convergenza, ottenendo così giga illimitati.

Ricordiamo che al momento sono disponibili anche altre offerte mobile dell’operatore telefonico italiano. Ricordiamo ad esempio l’offerta TIM Young 5G. Quest’ultima, in particolare, è rivolta a tutti i nuovi clienti under 25 dell’operatore. Si avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti e TIMMUSIC incluso. Il costo per il rinnovo è sempre di 9,99 euro al mese.