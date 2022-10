Apple ha discretamente corretto un problema potenzialmente serio che consente a qualsiasi programma che utilizza il Bluetooth di ascoltare le tue chat a tua insaputa attraverso la diffusione segreta di iOS 16.1 all’inizio di questa settimana.

Se non l’hai già fatto, dovresti aggiornare il software sul tuo iPhone alla versione 16.1 di iOS di Apple il prima possibile. Alla luce del fatto che Apple ha corretto una serie di vulnerabilità di sicurezza, una delle quali era molto importante, oltre ad aggiungere nuove funzionalità, questa versione aggiornata è ora disponibile. Qualsiasi programma in grado di accedere alla connessione Bluetooth del dispositivo è stato in grado di farlo a causa di un difetto potenzialmente dannoso grazie alla dettatura vocale di Siri e agli AirPods.

iOS 16.1 sembra risolvere il problema

Guilherme Rambo è lo sviluppatore di AirBuddy, un’applicazione per macOS che semplifica il processo di connessione dei dispositivi Bluetooth. Questo problema è stato rilevato in una varietà di prodotti, dalle cuffie AirPods e Beats ai Mac e che ora è noto come SiriSpy dopo aver subito un cambio di nome. Quando stava esaminando gli AirPod più da vicino, ha notato qualcosa di strano in loro.

Dopodiché, si è reso conto che ogni app che poteva accedere alla connessione Bluetooth aveva anche la capacità di catturare il suono durante l’utilizzo di AirPods di Apple e la capacità di dettatura vocale di Siri, a cui è possibile accedere tramite la tastiera iOS. Ancora più preoccupante è stato il fatto che ha scoperto che le applicazioni interessate avevano la capacità di ascoltare e registrare i rumori captati dal microfono. La cosa più importante da notare è che non hanno tenuto alcun registro di questa condotta.