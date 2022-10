Unieuro riesce a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che vuole sicuramente riuscire a distinguersi, in un mondo sempre più intriso di aziende pronte a tutto pur di attirare la clientela.

I prezzi che attualmente sono stati attivati in negozio, ed anche online sul sito ufficiale, sono indubbiamente tra i migliori del momento, data la presenza di incredibili prodotti di tecnologia acquistabili in fortissimo sconto. Ogni modello in promozione, lo ricordiamo, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed anche no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono sempre rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Se volete i codici sconto Amazon, oltre che scoprire ogni giorno le migliori offerte, correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Unieuro: le offerte con tutti i prezzi più bassi

Innumerevoli prodotti di ottimo livello sono in forte promozione da Unieuro, gli utenti sono liberi di accedere ad una selezione di tantissime offerte speciali, culminate con il top di gamma di Samsung per il 2022, quale è il Galaxy S22, in vendita proprio a 749 euro. Le alternative del volantino sono legate alla medesima azienda, proposte del calibro di Galaxy A13 a 199 euro, ma anche Galaxy A33 a soli 289 euro.

Non mancano da Unieuro tantissime altre offerte speciali legate all’elettronica generale, come Xiaomi Mi TV P1 a 159 euro, notebook HP a 599 euro, passando per la Nintendo Switch disponibile a 329 euro, oppure anche un buon MacBook Air M1 da 13 pollici a 1049 euro.