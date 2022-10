CoopVoce è impazzita: solo 4 euro al mese fino a 100GB quasi gratis

CoopVoce è uno dei gestori virtuali che da più tempo opera in Italia. Tanti utenti sono scappati via ma questo provider è sempre stato in grado di riprenderseli con le sue offerte migliori. Ovviamente l’utente medio cerca l’offerta con pochi euro mensili, la quale offrirà però tantissimi contenuti tra minuti, SMS e giga.

CoopVoce: ecco le promo della linea EVO fino a 8,90 euro al mese con 100 giga disponibili

Sono diverse le proposte che sono arrivate sul sito ufficiale di CoopVoce durante gli ultimi mesi, ma quelle che arrivarono l’estate scorsa non sono più andata via. Stiamo parlando della famosissima linea EVO, la quale viene gestita sempre ugualmente da CoopVoce.

Le offerte in questione sono in realtà tre, le quali variano sia per il prezzo che per i contenuti delle promozioni stesse. La prima, che è quella basilare, permette di avere ogni mese SMS senza limiti verso tutti i gestori disponibili e soprattutto minuti senza limiti verso tutti per un prezzo mensile che corrisponde a soli 4,90 € per sempre.

Segue la seconda offerta, quella che consoli 6,90 € al mese per sempre riesce a predisporre per il cliente minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e 30 giga di traffico dati in rete 4G.

La vera bomba però arriva all’ultimo, con l’ultima soluzione che prende il nome di EVO 100. Questa al suo interno riesce ad includere sempre messaggi senza limiti verso tutti e chiamate illimitate verso tutti, però in questo caso ci sono ben 100 giga dalla parte del pubblico. Il prezzo corrisponde a 8,90 € al mese per sempre.