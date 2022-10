CoopVoce è super: nuove EVO con 100GB in 4G ogni mese, si parte da 4 euro

Uno spazio a sé se lo sono ritagliati ultimamente i gestori virtuali, i quali riescono a mettere i bastoni tra le ruote anche a realtà molto più blasonate e incensate negli anni. Ci sono molti nomi altisonanti che hanno scritto la storia della telefonia, proprio come stanno testimoniando anche i clienti. CoopVoce è uno dei provider più attenti a concedere opportunità di livello, soprattutto quando si tratta di risparmiare avendo comunque dalla propria parte tantissimi contenuti. Più volte infatti sono arrivate offerte a meno di 10 € mensili, proprio come piace al pubblico.

CoopVoce supera la concorrenza con le sue EVO che arrivano a 100 giga partendo da 4,90 euro al mese

Non tutti si aspettavano un prolungamento delle vecchie promozioni proposte già sul sito ufficiale mesi fa dal gestore CoopVoce. Eppure quelle EVO che hanno coinvolto una cornice di pubblico così ampia sono ancora disponibili.

Si parte dalla prima soluzione, quella più scarna di contenuti che comunque offre ogni mese minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti. L’offerta in questione costa solo 4,90 € al mese per sempre.

C’è poi disponibile la EVO 30, offerta che a minuti senza limiti ed SMS senza limiti aggiunge 30 giga di traffico dati per navigare sul web in 4G. Il tutto per soli 6,90 € al mese.

Infine ecco la vera bomba, quella che prende il nome di EVO 100. Avrete di certo già capito: ci sono al suo interno minuti senza limiti verso tutti i con SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8,90 € al mese per sempre.