Nelle prossime settimane, nel mercato della telefonia mobile italiano sbarcherà un nuovo operatore virtuale, ossia Ehiweb Mobile, che lavorerà sulla rete di Vodafone Italia, proprio come già succede per ho.Mobile.

Il Responsabile della Comunicazione, Luigi De Luca, è intervenuto per parlare della data di lancio, del partner che fornirà le SIM e delle offerte tariffarie che saranno presto disponibili. Scopriamo insieme alcuni dettagli in anteprima.

Vodafone a breve lancerà Ehiweb Mobile

Attualmente l’operatore offre connettività di rete fissa in tecnologia FTTH, FTTC e ADSL. Ehiweb è anche l’azienda che ha realizzato BeSMS, piattaforma online per l’SMS marketing, per l’invio di messaggi di testo via internet. A partire dall’inizio di quest’anno, sul blog di Ehiweb era stato annunciato che fra gli obiettivi del 2022 c’era anche il lancio di Ehiweb Mobile.

Luigi De Luca ha dichiarato: “I preparativi sono stati lunghi e coinvolgenti, ora finalmente ci siamo: alcune nostre SIM sono già attive e testate da mesi. Il debutto sul mercato è previsto tra poco, contiamo di dare l’annuncio ufficiale a Novembre 2022. Ci saranno offerte granulari per target diversi: privati, aziende e IoT. Ognuna di queste categorie potrà scegliere tra tre tariffe semplici e complete: dati, voce, SMS, tutte con servizi extra.”

Dunque, dopo un lungo periodo di preparativi, con alcune SIM che sono già attive e vengono testate da diversi mesi, Luigi De Luca ha affermato che il lancio ufficiale di Ehiweb Mobile, come avete appena letto, dovrebbe avvenire a Novembre 2022. Per quanto riguarda invece i clienti di rete fissa Ehiweb e la possibilità di offerte convergenti, il Responsabile della Comunicazione dell’azienda ha anticipato che ci sarà una “formula VIP” . Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.