Lidl ancora una volta batte un colpo nella rivendita di elettronica, e di tecnologia generale, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, atta a spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, promettendo in cambio un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Gli acquisti, al netto di tutto quanto vi racconteremo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che le stesse offerte non sono disponibili online sul sito ufficiale, se non in rarissimi casi. Non sono previste limitazioni territoriali, ciò sta a significare che gli ordini potranno a tutti gli effetti essere completati praticamente ovunque in Italia.

Lidl: le offerte sconfiggono tutti

Con Lidl tutti risparmiano, nell’ultimo volantino l’azienda ha focalizzato prima di tutto l’attenzione sul fai da te, ponendo in offerta una lunghissima serie di prodotti di ottimo livello generale, e raggiungendo prezzi quasi mai visti prima d’ora.

Approfondendo la conoscenza della campagna, ad ogni modo, scopriamo anche dell’esistenza di un buon carnet di prodotti elettronici, al cui capo troviamo la soundbar altoparlante della Silvercrest, il cui prezzo finale di 39 euro lo riteniamo davvero un best buy.

In alternativa è possibile affidarsi alla mini friggitrice, sempre di Silvercrest, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 24,99 euro (al posto di 39 euro di listino). I prezzi da Lidl sono sempre più bassi e convenienti, ma se volete conoscere da vicino l’eccellente campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale.