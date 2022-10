Quando alcuni mesi fa sono stati rilasciati i migliori telefoni Motorola X30 Pro e Motorola Edge 30 Ultra, Motorola è stata la prima azienda a introdurre un sensore per fotocamera con una risoluzione di 200 megapixel su uno smartphone. All’inizio di questo mese, Xiaomi si è unita alla festa rilasciando lo Xiaomi 12T Pro da 749 euro, ma presto le fotocamere da 200 MP saranno disponibili anche sugli smartphone di fascia media.

Su Weibo, il sub-brand Redmi di Xiaomi ha fatto l’annuncio che il prossimo Redmi Note 12 Pro Plus includerebbe, infatti, una fotocamera principale con una risoluzione di 200 megapixel. Per essere più espliciti, l’azienda implementerà il sensore Samsung Isocell HPX recentemente introdotto.

Redmi Note 12 sarà il primo device economico con Samsung Isocell

Questo sensore ha una dimensione dei pixel di 0,56 micron minuscoli e una dimensione del sensore di 1/1,4 pollici. Ha una dimensione dei pixel inferiore del 12% rispetto al sensore HP1 da 200 MP utilizzato nei flagship come Xiaomi 12T Pro e Motorola (pixel da 0,64 micron). A parte questo, il sensore è in grado di eseguire il binning dei pixel di quattro in uno, il che si traduce in immagini equivalenti a quelle prodotte da una fotocamera da 50 megapixel con pixel da 1,12 micron. È anche in grado di eseguire il binning 16 in uno, che gli consente di produrre foto simili a un sensore da 12,5 megapixel con pixel da 2,24 micron. Redmi ha affermato inequivocabilmente che tutte e tre le modalità fotografiche sarebbero disponibili sul loro prossimo smartphone (200MP, 50MP, 12.5MP).

In ogni caso, i pixel più bassi rispetto ai già minuscoli pixel osservati sui contemporanei smartphone da 200 MP suggeriscono che non bisogna aspettarsi risultati migliori in ambienti con una combinazione di illuminazione chiara e scarsa. Tuttavia, teniamo le dita incrociate sul fatto che Redmi Note 12 Pro Plus offre un’elaborazione delle immagini superiore rispetto a quella del Motorola Edge 30 Ultra.

Nonostante ciò, la serie Redmi Note 12 dovrebbe debuttare in Cina il 27 ottobre. Lo stesso giorno, Redmi venderà anche il Note 12 Pro, ed è già stato stabilito che il dispositivo non includerà una fotocamera da 200 MP come il suo predecessore, ma piuttosto una fotocamera principale IMX766 da 50 MP.