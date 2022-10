Amazon: ora le recensioni false sono denunciabili penalmente

Chissà quanti acquisti inutili abbiamo fatto su Amazon fidandoci delle recensioni (spesso false) che credevamo sincere e reali! Questo a causa di tutti quei profili fake nati esclusivamente per guadagnarci su. Ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene, perché ora tali recensioni ingannevoli sono denunciabili penalmente.

Amazon: finalmente possiamo dire addio alle recensioni ingannevoli

Amazon ha presentato in Italia la prima denuncia penale a livello europeo, e la sua prima causa civile in Spagna. Il colosso ha iniziato da uno dei principali broker che vendono recensioni false. Quest’ultimo avrebbe messo in piedi una rete di persone disposte ad acquistare prodotti per poi recensirli al massimo dei voti e ottenere in cambio il rimborso completo su questi.

Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services di Amazon, ci tiene a mettere in chiaro la questione. “Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative rilevanti con cui proteggiamo i clienti affinché possano effettuare acquisti sicuri”, ha detto. Poi ha parlato dell’intenzione implacabile di tenere sotto controllo i malfattori che alimentano il mercato e ad agire contro di essi, oltre all’ottimizzazione dei sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false. “Non c’è posto per queste su Amazon o altrove nel settore”.

In America sono in corso 10 nuove azioni legali e due procedimenti. Questi individueranno e bloccheranno gli operatori in gestione di più di 11mila siti web e gruppi social. D’altronde già un anno fa erano in circolo delle mega truffe sulle recensioni Amazon, fortunatamente sventate.