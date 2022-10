Apparentemente Samsung sta sviluppando un rivale di Oura Ring per sfruttare la crescente popolarità degli anelli intelligenti per il monitoraggio della salute e del fitness. Sebbene non sia stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, una nuova voce del quotidiano sudcoreano Naver afferma che la società ha depositato un brevetto relativo all’anello intelligente presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti nell’ottobre dello scorso anno.

Secondo la domanda di brevetto, l’anello intelligente di Samsung avrà un sensore ottico di misurazione del flusso sanguigno (PPG) e un sensore dell’elettrocardiogramma (ECG) per misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Per distinguersi dagli altri smart ring sul mercato, Samsung includerà alcune delle funzionalità uniche che consentiranno agli utenti di utilizzare dispositivi connessi come computer, smartphone e televisori utilizzando lo smart ring.

Samsung sviluppa un nuovo dispositivo per il fitness

L’anello intelligente di Samsung potrebbe potenzialmente abilitare le altre funzioni di monitoraggio della salute e della forma fisica del Galaxy Watch 5, come il rilevamento della temperatura, il monitoraggio del sonno e il monitoraggio della SpO2. Tuttavia, non abbiamo trovato alcun documento formale che lo indichi.

Poiché manca un display, l’anello intelligente avrà sicuramente una durata della batteria più lunga rispetto agli smartwatch Wear OS di Samsung. Questo dovrebbe renderlo una buona opzione per i consumatori che vogliono semplicemente monitorare le statistiche di salute e fitness e non hanno bisogno di tutte le funzionalità aggiuntive fornite dagli smartwatch Samsung.

Samsung non ha ancora rilasciato alcun dettaglio ufficiale sul suo anello intelligente in fase di sviluppo. Secondo Naver, è ancora nelle prime fasi di sviluppo e potrebbe richiedere del tempo per raggiungere il mercato. Potresti ricevere subito un Oura Ring 3 se non vuoi aspettare l’offerta di Samsung.