Non sorprende che Google stia promuovendo Rich Communication Services (RCS). La società ha originariamente abilitato la funzionalità RCS nella sua app Messaggi nel 2018 e da allora è una sostenitrice della tecnologia. La campagna per RCS è diventata una sorta di grido di guerra negli ultimi anni, con Google che spesso sfidava Apple a includere il servizio come parte della sua piattaforma di messaggistica. Google offre più bontà RCS come parte del suo ultimo aggiornamento di Messaggi, oltre a una serie di nuove funzionalità che probabilmente saranno preziose per i suoi clienti.

Sebbene non abbia ancora sconfitto Apple, Google ha cercato di rendere la comunicazione tra Android e iOS il più semplice possibile. I messaggi hanno fornito risposte emoji dagli utenti di iPhone all’inizio di quest’anno. Ora consentirà agli utenti Android di rispondere ai messaggi utilizzando emoji. Inoltre, i Promemoria saranno ora inclusi nei Messaggi, fornendoti avvisi nei giorni in cui potresti esserti dimenticato delle attività chiave, assicurandoti di rispettare il tuo programma di eventi.

Google Messaggi, controllate la disponibilità dell’aggiornamento

Inoltre, quando viene condiviso un collegamento a YouTube, gli utenti potranno visualizzare i video all’interno della finestra della chat. Ciò manterrà gli utenti in conversazione e impedirà loro di passare da un’app all’altra. In Messaggi saranno ora possibili risposte individuali a messaggi particolari per aiutare a mantenere le cose più strutturate nelle discussioni. Chiederà inoltre agli utenti di aggiungere ai preferiti i messaggi contenenti informazioni critiche come indirizzi, codici e numeri di telefono.

Inoltre, ora comprenderà frasi che richiedono varie modalità di comunicazione e consiglierà di programmare una chat video utilizzando Google Meet. Inoltre, alcuni paesi disporranno di una funzione sperimentale che consentirà una rapida conversazione con un’azienda tramite Messaggi quando l’istituto viene identificato tramite Ricerca Google o Maps. Messaggi è ora compatibile con il tuo browser web, Chrome, Chromebook e Pixel Watch annunciato di recente, quindi puoi connetterti con qualcosa di più del semplice telefono.