Monete rare: ecco quali sono i due euro che ne valgono 2000

Come può una valuta da 2 euro valerne 2000? La risposta è piuttosto vasta, poiché come in molti sappiamo le valute considerate “diverse” per errori o per difficoltà di reperibilità hanno un valore completamente diverso dal solito. Chi acquista tali monete rare? Ovviamente i collezionisti che altro non aspettano se non accaparrarsi l’ultimo esemplare rimasto in circolazione.

Monete rare: le due euro speciali in onore di Grace Kelly

Potremmo farvi un’infinità di esempi, come per esempio la moneta da 1 centesimo su cui appare la Mole Antonelliana torinese, oppure i 2 euro rari coniati nel 2007 per ricordare il 25° anniversario della morte della principessa di Monaco, Grace Kelly. In entrambi i casi le quantità prodotte raggiungono al massimo i 7000 pezzi.

Prima di parlare dei guadagni di queste monete rare, è bene chiarire una cosa: per conoscere i costi delle valute in vostro possesso è fondamentale rivolgervi ad un negozio di numismatica o contattare direttamente un collezionista. Meglio quest’ultimo poiché non è necessaria alcuna commissione per il negoziante-intermediario.

Ma ora bando alle ciance, perché è giunto il momento di conoscere il valore delle monete rare da 2 euro. Si tratta di pezzi commemorativi e prodotti in edizione limitata, i quali in pochissimo tempo hanno raggiunto un valore che può cambiare da 15 a oltre 2.000 euro (lo dicono gli esperti a Flooxer News). Per la precisione è emerso che in Europa circolano circa 184 diversi tipi di moneta da 2 euro, ma solo alcuni valgono più della norma. Tutto dipende dalle due facce della medaglia. Insomma, quanto sono disposti a pagare gli amanti della numismatica per una Grace Kelly? Siamo tra i 2000 e i 2500 euro.