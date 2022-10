Microsoft ha rivelato che una nuova versione di DirectStorage sarà disponibile per gli sviluppatori di giochi entro la fine del 2022, con un importante passo avanti in termini di velocità di caricamento degli SSD. DirectStorage, come forse saprai, è una tecnologia vista inizialmente su Xbox che offre tempi di caricamento più rapidi e prestazioni migliori nel caricamento delle risorse di gioco nei grandi giochi open world e ha debuttato per la prima volta per PC Windows a marzo.

Microsoft ha recentemente dichiarato che DirectStorage 1.1, una nuova versione con tecnologia GPU Decompression integrata, sarà disponibile molto presto. Anche se al momento non ci sono giochi che ne trarranno vantaggio.

Microsoft si prepara ad utilizzare DirectStorage

Microsoft ha già dichiarato che DirectStorage (DS) ridurrà i tempi di caricamento fino al 40% per i giochi eseguiti su SSD NVMe veloci sotto Windows 11 e questo nuovo pezzo del puzzle DS, GPU Decompression, offrirà qualcosa dell’ordine del triplo delle prestazioni del tempo di caricamento, secondo l’azienda. Normalmente, la CPU gestisce la decompressione (delle risorse di gioco compresse che devono essere ridotte di dimensioni a causa delle loro grandi dimensioni), ma Microsoft sta spostando questo pesante lavoro direttamente sulla GPU.

‘Le schede grafiche sono incredibilmente efficienti nel completare operazioni ripetute in parallelo’, afferma Microsoft, ‘e possiamo utilizzare questa capacità, insieme alla larghezza di banda di un’unità SSD NVMe ad alta velocità, per svolgere più lavoro contemporaneamente’.

In una dimostrazione, Microsoft ha dimostrato che quando DirectStorage viene utilizzato con la decompressione GPU, ‘le scene vengono caricate circa 3 volte più velocemente e la CPU è quasi completamente libera per essere utilizzata per altre attività di gioco’. (In quella demo, la CPU ha registrato solo il 15% di utilizzo massimo, rispetto al 100% quando DS non è stato utilizzato.).