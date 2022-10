È passato del tempo dall’ultima volta che siamo stati aggiornati su qualsiasi informazione sullo smartphone pieghevole che Google sta sviluppando. D’altra parte, è appena emersa una nuova voce che fornisce informazioni sugli schermi interni ed esterni del dispositivo.Le persone di 91Mobiles, insieme a Kuba Wojciechowski, potrebbero aver portato alla luce alcune nuove informazioni su Google Pixel Fold, che chiamano smartphone pieghevole.

La perdita suggerisce che Samsung potrebbe essere stata responsabile sia del display interno che esterno del dispositivo in questione. È possibile che lo schermo interno abbia una risoluzione di 1.840 per 2.208 pixel e misuri 123 millimetri per 148 millimetri. Oltre a questo, aveva il potenziale per raggiungere una luminosità massima di 1.200 nits e una luminosità media di 800 nits. Infine, sullo schermo che si trova all’interno del dispositivo è prevista una frequenza di aggiornamento elevata che potrebbe raggiungere i 120 Hz.

Google Pixel Fold, la società sta sviluppando il suo pieghevole

Per quanto riguarda lo schermo esterno, sembrerebbe che ci siano quasi poche informazioni disponibili, con la possibile eccezione del fatto che sia stato prodotto da Samsung. Tuttavia, voci precedenti affermavano che il telefono potrebbe includere un array di tre fotocamere posteriori che comprende uno sparatutto principale IMX787 da 64 MP, un sensore teleobiettivo S5K3J1 (10,8 MP) e una fotocamera ultrawide IMX386. Questo sarebbe il primo smartphone ad avere una tale configurazione (12MP). Inoltre, è stato suggerito che il display interno includa una fotocamera collegata alla cornice del display stesso.

Si ipotizza che il futuro dispositivo pieghevole di Google non sarà soprannominato Google Pixel Fold ma piuttosto Google Pixel Notepad. D’altra parte, Wojciechowski ha affermato di avere la prova che Google stava lavorando a un secondo gadget pieghevole, a cui è stato dato il nome in codice Felix. È possibile che questo sia il dispositivo di cui stiamo parlando. Questa informazione dovrebbe, tuttavia, essere presa con le dovute precauzioni, proprio come qualsiasi altra voce.