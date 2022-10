Android 13 è un piccolo aggiornamento rispetto ad Android 12, ma Samsung sta introducendo alcune modifiche al sistema operativo oltre a quelle di Google. Una delle principali novità di One UI 5 è una schermata di blocco rielaborata, che supporta nuovi design dell’orologio, sfondi video e altro, come visto sopra. Simile a iOS 16, ora puoi modificarli direttamente dalla schermata di blocco. Secondo Samsung, One UI 5 sfoggia un “design e una sensazione nuovi e freschi”.

Un’interfaccia utente 5 utilizza “Modalità”, che possono essere modificate per modificare le impostazioni per “varie sezioni della tua vita”, in modo simile al più recente grande aggiornamento di Apple.

Samsung sta introducendo nuove modifiche

In termini di funzionalità particolari, Samsung sta aggiungendo “widget stack”, che ti consentono di impostare molti widget sulla schermata iniziale e navigare tra di essi. Il widget “consigli intelligenti” può offrire alcuni programmi in base alle tue abitudini di utilizzo. Un’interfaccia utente 5 aumenta inoltre l’OCR, l’estrazione di testo dal sistema e l’estrazione di immagini.

Samsung ha anche adottato l’enfasi di Google sulla privacy e sulla sicurezza con Android 13. C’è un dashboard integrato di sicurezza e privacy, proprio come sui Pixel, e Samsung ti dirà anche se un’immagine che stai condividendo contiene informazioni personali. Per alcuni dispositivi, come la serie Galaxy S22, Samsung offre già One UI 5 basata su Android 13 in versione beta.

L’aggiornamento finale sarà distribuito “nelle prossime settimane”, secondo la società, sebbene non sia stata fissata una data precisa. Il debutto è previsto a fine mese o all’inizio di novembre. È probabile che la serie Galaxy S22 sia la prima a ottenere One UI 5, seguita poco dopo dalle serie Galaxy Z Fold 4, Flip 4 e Galaxy S21.