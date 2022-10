È possibile monitorare i messaggi di WhatsApp a insaputa del proprietario del telefono?

La risposta è si. È possibile monitorare i messaggi di WhatsApp senza alcun problema. Per la maggior parte dei metodi di hacking di WhatsApp, non è necessario imparare come programmare. Puoi spiare qualsiasi account anche senza alcuna abilità speciale.

Tuttavia, alcuni metodi richiedono anche alcune competenze informatiche e di programmazione. La buona notizia è che puoi scegliere uno dei metodi più adatti a te. Parleremo dei metodi più semplici in questo articolo.

Metodo 1: usa la versione Web di WhatsApp

Vuoi monitorare i contatti WhatsApp online? In tal caso, dovrai utilizzare la versione web dell’app per questo scopo. Questa versione ti consente di accedere al tuo account WhatsApp e chattare sul computer.

Apri la versione web sul tuo computer. Assicurati di connettere il PC con Internet; in caso contrario, questo metodo non funzionerà. Quindi, segui i passaggi seguenti per spiare i contatti di WhatsApp:

Prendi il dispositivo di destinazione e apri WhatsApp;

Tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Vedrai il pulsante Connessione Web.

Fai clic sul pulsante e scansiona il codice QR sul tuo computer per aprire WhatsApp.

Dopo aver scansionato il codice, WhatsApp si aprirà sullo schermo del tuo computer.

Pro e contro dell’utilizzo della versione Web di WhatsApp

Ci sono molti vantaggi e svantaggi di questo metodo. Ecco alcuni pro e contro:

Vantaggi: Non devi pagare per vedere le chat. Dopo la configurazione iniziale, la versione web funziona da remoto e non è più necessario accedere a un telefono.

Svantaggi: Per la configurazione iniziale, è necessario accedere fisicamente allo smartphone.

Questo metodo non è sicuro. Quando utilizzi una versione web di WhatsApp, il target riceverà una notifica.

Metodo 2: esegui WhatsApp su due smartphone

Spiare i contatti di WhatsApp è possibile eseguendo lo stesso account su due smartphone. Ma come poter avere l’app aperta su due smartphone contemporaneamente?

Puoi facilmente eseguire un account WhatsApp su due smartphone che hanno lo stesso indirizzo MAC. Quasi tutti i moderni smartphone su iOS, Android e altri sistemi operativi consentono agli utenti di modificare l’indirizzo MAC. Questo metodo è anche piuttosto difficile e richiede tempo. Prima di procedere, è necessario cercare l’indirizzo Mac dello smartphone di destinazione.

Trovare l’indirizzo Mac

Prima di provare questo metodo, dovresti essere un esperto nella ricerca di indirizzi MAC. In caso contrario, può volerci molto tempo. Segui i passaggi seguenti per trovare l’indirizzo Mac su diversi sistemi operativi:

Se sei un utente iPhone , vai in Impostazioni > Generali > Indirizzo Wi-Fi.

, vai in Impostazioni > Generali > Indirizzo Wi-Fi. Per gli utenti Android, Impostazioni > Informazioni sul telefono > Stato > Indirizzo Wi-Fi Mac

Passaggi per eseguire WhatsApp su due smartphone

Se hai trovato l’indirizzo MAC, (apparirà come “00:19:4C:3A:2B:7F”). Dovresti provare ad annotarlo. Ora, segui i passaggi seguenti per eseguire l’applicazione su un nuovo smartphone: