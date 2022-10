La Moto RAZR 2022 è sul mercato da circa due mesi. Insieme al Motorola Edge X30 Pro, l’ultima versione dell’azienda della serie pieghevole è stata rilasciata in Cina. Quest’ultimo si è già fatto strada nei mercati mondiali come Motorola Edge 30 Ultra. Il primo non è ancora uscito dal mercato cinese. Secondo fonti recenti, accadrà a breve. Tuttavia, alcuni fan potrebbero essere delusi dal prezzo.

Il Moto RAZR 2022 costerà più di 1200 euro in Europa, secondo il tipster Roland Quandt. In Cina, il modello entry-level con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costa CNY 7.300, ovvero 1.050 euro. Motorola sembra abbandonare il modello più economico con 8 GB / 128 GB in Europa. Di conseguenza, venderà solo il modello di fascia alta. Le ammiraglie super costose con soli 128 GB di spazio di archiviazione dovrebbero essere gradualmente eliminate. Sfortunatamente per il Moto RAZR 2022, questo implica anche che solo la variante più costosa sarà disponibile in Europa.

Moto RAZR 2022 farà il suo debutto a breve

In Europa, il Samsung Galaxy Z Flip4 parte da 1.100 euro per i modelli da 8 GB e 128 GB. Nel frattempo, la variante più costosa con 512 GB di spazio di archiviazione costa 1.280 euro. Huawei P50 Pocket costa tra 1.400 e 1.600 euro. Non abbiamo idea di quanto costerà il telefono. Tuttavia, potrebbe incontrare una forte concorrenza. Dopotutto, Samsung si è già affermata nel mercato dei pieghevoli. Dopo due modelli mediocri, il RAZR 2022 dovrà conquistare gli acquirenti.

Con specifiche di alto livello, la Moto RAZR 2022 si discosta dal passato. Con il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il gadget entra essenzialmente nella classe di punta. Offre 512 GB di memoria interna e fino a 12 GB di RAM. Lo smartphone ha uno straordinario schermo pieghevole OLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel. Il rapporto di aspetto è 20:9. Dispone inoltre di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che nessun altro pieghevole ha. È disponibile anche un display secondario con tecnologia G-OLED e diagonale da 2,7 pollici.

Quando è aperto, il Moto RAZR 2022 assomiglia a uno smartphone standard. Questo è un miglioramento significativo rispetto alle cornici nostalgiche dei suoi predecessori. Il device contiene una fotocamera selfie con una risoluzione di 32 MP. Nella parte posteriore, c’è una fotocamera principale da 50 MP con OIS e uno sparatutto ultrawide da 13 MP. Sono inclusi anche altoparlanti stereo e Wi-Fi 6e. Inoltre, c’è uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo e NFC.