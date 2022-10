Dopo il rilascio del Redmi K50 Ultra nell’agosto di quest’anno, sembrerebbe che Redmi stia staccando del tutto la spina alla serie Redmi K50. Si dice che lo sviluppo della prossima generazione di smartphone di punta, che sarà conosciuta come la serie Redmi K60, sia iniziato nel business.

Le specifiche e le informazioni relative alla serie sono già state scoperte online in una forma o nell’altra. E ora, secondo una recente rivelazione del noto tipster DCS, sono state svelate le capacità di un device della serie di caricarsi a una velocità elevata. Secondo DCS, il telefono sarà disponibile in due diverse configurazioni di ricarica: una con 67 W di alimentazione cablata e 30 W di alimentazione wireless e un’altra con 120 W di alimentazione cablata e 30 W di alimentazione wireless.

Redmi K60 includerà una ricarica di 120 W

Non è la prima volta che un produttore lancia uno smartphone in due distinte edizioni a ricarica rapida; anche questa non sarà l’ultima volta. Rispetto alla varietà da 120 W, possiamo anticipare che la capacità della batteria del modello da 67 W sarà maggiore. Voci precedenti hanno suggerito che la serie includerebbe dispositivi mobili alimentati da Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e dai chipset Snapdragon 8 Gen 2 di prossima uscita.

Un display con una risoluzione di 2K farà il suo debutto sul prodotto più premium del portafoglio. Si dice anche che conterrà una fotocamera principale con una risoluzione di 50 megapixel e un sensore che è una versione modificata del sensore Sony IMX766. La serie potrebbe potenzialmente avere un sensore di impronte digitali incorporato sotto il display, oltre ad alcune eccezionali tecnologie di ricarica rapida.

In conclusione, un recente rumor ha suggerito che Redmi potrebbe provare ad imitare l’Apple iPhone 14 Pro Dynamic Island sulla prossima linea di smartphone Redmi K60.