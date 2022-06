Il nuovo iQOO Neo 6 sta cominciando il suo debutto ufficiale anche a livello globale, partendo in primis dal mercato indiano. I particolare, questa versione presenta una scheda tecnica pressoché identica a quella di iQOO Neo 6 SE.

iQOO Neo 6 arriva in versione globale: un re-branded di iQOO Neo 6 SE?

Il sotto brand di Vivo ha da poco presentato a livello globale uno dei suoi ultimi smartphone di punta. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo iQOO Neo 6. Quest’ultimo arriverà inizialmente per il mercato indiano e successivamente sarà distribuito presso altri mercati, ma per il momento non sappiamo nulla di un suo possibile arrivo in Italia.

Osservando però la scheda tecnica, sembra che questo smartphone sia in realtà una versione re-branded di iQOO Neo 6 SE. A bordo troviamo infatti sempre il processore Snapdragon 870 5G, sul fronte è presente un display Samsung E4 SuperAMOLED da 6.62 pollici e con refresh rate da 120Hz e sul retro il comparto fotografico include tre sensori sempre da 60, 8 e 2 MP. Vi riassumiamo qui di seguito il resto della scheda tecnica.

Display SuperAMOLED da 6.62 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz con supporto HDR10+

Processore Snapdragon 870 5G

Tagli di memoria con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 60 MP con OIS, sensore grandangolare da 8 MP, sensore macro da 2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W

Sistema operativo Android 12

Altro: due speaker stereo, certificazione Dolby Hi-Res, Bluetooth 5.2

Come già detto, inizialmente il nuovo iQOO Neo 6 sarà distribuito per il mercato indiano ad un prezzo di circa 360 euro al cambio attuale.