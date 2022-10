I device della linea Apple Watch sono da sempre considerati come dei veri e propri gioielli della tecnica grazie alle funzionalità avanzate. Attraverso i sensori interni possono aiutare gli utenti a monitorare il proprio stato di salute e prevenire potenziali problematiche.

Oltre effettuare un ECG di livello professionale e avvisare i soccorritori in caso di emergenza, i nuovi Apple Watch possono fungere anche da test di gravidanza avanzati. Come indicato da un utente su Reddit, lo smartwatch ha anticipato il risultati di un test clinico.

La storia riportata su Reddit ha come protagonista una donna di 34 anni. Lo smartwatch ha iniziato ad indicare un aumento del battito cardiaco nei 15 giorni precedenti. Da un battito a riposo di 57 bpm, il sensore era passato a rilevare ben 72 bpm.

I sensori di Apple Watch sono talmente raffinati da poter rilevare una gravidanza prima di eseguire un test dedicato o gli esami clinici

Nonostante il cambiamento non fosse preoccupante, la donna ha cercato di capire il motivo di un aumento così considerevole della frequenza cardiaca. In un primo momento ha pensato al COVID-19 e ha effettuato il test con risultato negativo.

In seguito, dopo aver letto online che il battito cardiaco può aumentare nel primo trimestre di gravidanza ha approfondito la questione. Il test di gravidanza ha restituito un risultato positivo, confermando quindi la lieta notizia per la donna.

Per maggiore certezza, la donna si è recata in ospedale per fare esami più approfonditi e la gravidanza è stata confermata anche in questo caso. Grazie ai test clinici, si è scoperto che il feto era di quattro settimane.

Ecco quindi che la sensibilità degli strumenti di rilevazione di Apple Watch è talmente elevata da poter precedere i test clinici più approfonditi. Lo smartwatch ha identificato un batto cardiaco “anomalo” e l’utente si è attivato per capirne le cause. Per fortuna, la prevenzione in questo caso si è rivelata a lieto fine.