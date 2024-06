Samsung si prepara a svelare una delle sue novità più attese, il Galaxy Ring. Presentazione che avverrà durante l’evento Unpacked che si terrà a Parigi il prossimo 10 luglio. Questo anello smart è stato progettato per il monitoraggio della salute e del benessere personale. Ma, attualmente, dispone di una funzionalità innovativa, ovvero la modalità smarrito. Grazie a questa caratteristica, gli utenti potranno ritrovare il loro piccolo dispositivo in caso di perdita o furto. Analizzando l’ultimo aggiornamento dell’app Galaxy Find, sono state scoperte stringhe di codice che suggeriscono l’integrazione di questa modalità. Una volta attivata, tale funzione farà lampeggiare un LED all’interno del ring, facilitando la sua localizzazione. In più, l’applicazione invierà una notifica sull’esito dell’operazione. Confermando se il LED è stato attivato con successo o se vi sono problemi di connessione.

Samsung Galaxy Ring: come ritrovare e proteggere il tuo anello

Oltre a rendere più facile il suo ritrovamento, la modalità smarrito include anche una funzione di blocco di sicurezza. Quest’ ultima consente di bloccare l’accesso alle informazioni personali memorizzate. Rendendo l’ accessorio inutilizzabile da chiunque non sia il proprietario legittimo. Tutto ciò rappresenta un vantaggio davvero rilevante rispetto all’Oura RingGen 3, il principale concorrente del GalaxyRing. Infatti, l’OuraRing permette solo una modalità limitata quando viene associato a un nuovo dispositivo, con la possibilità di ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare i dati recenti. Ma senza proteggere completamente le informazioni storiche.

Il Galaxy Ring è pensato per chi cerca una soluzione discreta e centrata sul monitoraggio della salute. Senza le complessità di uno smartwatch o di una smartband. Le voci sui prezzi indicano che il dispositivo potrebbe essere allineato con l’OuraRingGen3, con un costo compreso tra 275 e 321 euro. Samsung potrebbe anche offrire un abbonamento mensile per accedere ad opzioni aggiuntive. In più per assicurarsi che l’anello si adatti perfettamente al dito dell’utente, verrà inviato un “Sizing Kit” prima del suo acquisto finale.

Ad ogni modo, nonostante l’annuncio imminente, le specifiche tecniche complete e le funzionalità dettagliate del Galaxy Ring restano ancora avvolte nel mistero. Possiamo già dire però che l’ introduzione di tutte queste innovative funzionalità promettono di rendere questo mini device un’opzione allettante per chi desidera un’alternativa pratica e sicura nel campo della rilevazione della salute.