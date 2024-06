Grazie alle sue numerose promozioni a basso costo, puoi acquistare da Expert prodotti fantastici tecnologici. Il volantino del momento ti offre infatti incredibili sconti, con alcune promo sottoprezzo valide addirittura per un periodo prolungato così da darti il tempo di scegliere cosa fare. Expert ha tutto quello che ti serve, ti basta solo cercare.

Non perdere l’occasione di approfittare delle promo straordinariamente imperdibili di Expert. Questa volta sono valide fino all’8 giugno con alcune promozioni estese fino al 12 giugno. Che tu stia cercando una lavatrice, un laptop, una tastiera, un mouse, un frullatore o uno smartphone, Expert avrà sicuramente l’offerta giusta per te. Sfoglia il volantino, visita il sito ufficiale e scopri tutte le promozioni in corso.

Le offerte di Expert tentano il tuo portafogli con la loro convenienza

Gli appassionati di videogiochi troveranno irresistibile l’offerta sulla PLAYSTATION 5 Slim, disponibile al prezzo incredibilmente conveniente di 499,90€. Completa la tua console acquistando anche il CONTROLLER WIRELESS DUALSENSE Sony, in offerta a soli 49,90€ invece di 74,99€, così da avere un’esperienza di gioco perfetta. Se hai bisogno di un nuovo laptop, Expert ha quel che vuoi. Puoi scegliere l’ASUS NOTEBOOK F1502ZA-EJ1769W a 519,00€, o l’ACER NOTEBOOK ASPIRE 3 a un prezzo ultra conveniente di 499,00€. Per chi cerca potenza e performance, il LENOVO IDEAPAD 3 SLIM NOTEBOOK è disponibile a soli 699,00€.

Per gli amanti della fotografia, Expert offre invece la CANON EOS 2000D a 499,00€, perfetta per catturare momenti indimenticabili della tua vita. Se desideri qualcosa di ancora più potente per un tocco di professionalità, la CANON FOTOCAMERA EOS R è proposta al prezzo superbo di 449,00€. Nel volantino ci sono anche offerte imperdibili sugli smartphone. Il SAMSUNG GALAXY A25 5G è disponibile a 219,90€, mentre il REALME 12PRO 5G SUBMARINER BLUE può essere tuo per appena 359,90€.

Expert ti facilita lo shopping con negozi fisici presenti in tutta Italia, dove personale qualificato è sempre pronto ad assisterti. Preferisci lo shopping comodo e velocissimo online? Il sito web di Expert ti permette di completare i tuoi acquisti in soltanto pochi click ed, in caso di problemi, l’assistenza clienti è pronta a rispondere a ogni tua domanda.