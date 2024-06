Ci sono novità nel mondo dell’auto e questa volta riguardano la famosa Peugeot 3008. Ora c’è una versione ibrida plug-in che è già disponibile anche qui in Italia. Che cos’è questa novità? Beh, è una sorta di incrocio tra un motore a benzina e uno elettrico, che si uniscono per dare vita a una guida più ecologica e più economica.

Le due versione della Peugeot 3008 Plug-in Hybrid

Questo nuovo modello ha un cuore molto speciale. Combina un motore turbo a benzina da 1,6 litri, che ti dà 150 CV di potenza, con un motore elettrico che aggiunge altri 125 CV. In totale, la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid sfodera ben 195 CV di potenza, accompagnati da una coppia di 350 Nm. E non finisce qui! Ha anche un cambio automatico a 7 rapporti, il che significa che la guida sarà davvero scorrevole e senza intoppi.

Ma il bello di questo modello è che puoi anche guidare solo con l’elettricità! Grazie alla batteria da 17,9 kWh, puoi fare fino a 87 km senza emettere nemmeno un grammo di CO2. E se sei in città, questa distanza si estende addirittura a 102 km! E non è tutto: puoi caricare la batteria anche a casa tua, con un caricatore che si collega alla presa elettrica. In meno tempo di quanto ci vuole a dire “Peugeot 3008 Plug-in Hybrid”, la tua macchina sarà pronta per una nuova avventura!

Ma veniamo ai dettagli. Questa nuova Peugeot 3008 ibrida plug-in è disponibile in due versioni: Allure e GT. La versione Allure è già ben equipaggiata di serie, con cerchi in lega da 19 pollici, luci full LED, un sistema di infotainment con display da 10 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e molto altro ancora. C’è anche un sacco di sicurezza a bordo, come i sensori di parcheggio e il freno automatico di emergenza.

Ma se vuoi ancora di più, c’è la versione GT. Con cerchi in lega da 20 pollici, un sistema di infotainment ancora più avanzato e sedili anteriori riscaldabili, questa versione è perfetta per chi vuole davvero viaggiare con stile e comfort.

Un prezzo concorrenziale con una tecnologia da top di gamma

E non dimentichiamo il prezzo. La Peugeot 3008 Plug-in Hybrid Allure parte da 44.950 euro, mentre la versione GT è un po’ più cara, partendo da 49.950 euro. Ma considerando tutti i vantaggi che offre, è davvero un investimento che vale la pena fare.

Insomma, se sei alla ricerca di un’auto che unisce performance ecologiche, tecnologia di ultima generazione e un design accattivante, la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid potrebbe essere proprio quello che fa per te. Dai un’occhiata più da vicino e preparati a rimanere stupito!