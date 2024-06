Iliad: 3 offerte FLASH fino a 250 GB con il 5G in regalo

Per battere Iliad questa volta ci vorrà qualcosa di davvero interessante visto che le sue offerte non sono mai state così incredibili. In occasione del suo sesto compleanno il provider ha ritenuto opportuno lanciare qualcosa di impressionante, come le nuove Flash.

Tutte queste offerte sono disponibili sul sito ufficiale e possono essere sottoscritte veramente da chiunque. Non ci sono infatti impedimenti di alcun genere per scegliere queste proposte, le quali sono indirizzate a tutti gli utenti indipendentemente dal loro gestore di provenienza. Ovviamente ci sono alcuni limiti, come ad esempio il tempo nel caso delle due Flash più grandi che dureranno circa altri 20 giorni.

Nel caso delle offerte che costano 9,99 € o più, è possibile accedere anche ad un’altra offerta: quella in fibra ottica scontata. Chiunque possieda infatti un’offerta mobile con questo prezzo, può optare anche per l’offerta domestica di Iliad ad un prezzo ridotto.

Iliad, le tre offerte del momento sono Flash: ecco la lista dei contenuti e dei prezzi

La prima offerta da mostrare è infatti proprio la nuova Flash 200. È questa la proposta che stanno sottoscrivendo tutti in quanto il suo prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre con tutto incluso nel prezzo. Ci sono infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e ben 200 giga in 5G per navigare.

Si prosegue con una vera new entry, quella Flash 250 che mai prima ad ora era stata vista sul sito di Iliad. Bastano 11,99 € al mese per poter portare a casa minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 250 giga in 5G.

Per terminare, ecco una proposta che esiste da sempre, ovvero la Flash 150. Al suo interno gli utenti trovano sempre minuti e messaggi illimitati verso tutti ma questa volta con 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.