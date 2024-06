I Surface di Microsoft pronti a superare i MacBook Air M3

Una nuova era nel mondo dei laptop sembra essere all’orizzonte, con Microsoft pronta a sfidare la supremazia di Apple nel settore ultraportatile. Secondo quanto riportato da recenti fonti, i prossimi dispositivi Surface della compagnia di Redmond promettono prestazioni superiori rispetto ai MacBook Air M3, considerati tra i migliori sul mercato. Questa affermazione è supportata dai dati di benchmark sintetici, che mostrano una netta superiorità dei nuovi AI PC con Copilot+ di Microsoft rispetto alla concorrenza di Cupertino.

Microsoft: una nuova sfida sul mercato dei laptop

I Surface Laptop AI sono alimentati dalla potente piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite. Quest’ ultima sembra conferire loro un vantaggio rilevante in termini di prestazioni e efficienza energetica. I risultati dei test sono sorprendenti. Su Cinebench 2024 (Multithread), il suddetto portatile raggiunge un punteggio di 980 punti rispetto ai 650 dell’Air M3. Mentre su Geekbench 6 la differenza è ancora più evidente, con 14.000 punti contro 12.000. Ma non è tutto. Il nuovo processore Qualcomm sembra anche garantire un’autonomia superiore, con quasi 17 ore di navigazione web e oltre 20 ore di utilizzo multimediale. Rispetto alle circa 15:30 e 18 ore offerte dal MacBook Air rispettivamente. Però dove i SurfaceLaptop spiccano davvero è nell’utilizzo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Esattamente con un punteggio di 1.745 punti su Procyon AI rispetto agli appena 889 dell’AirM3. Tali risultati indicano chiaramente che Microsoft è pronta a riconquistare terreno nel mercato degli ultraportatili con una proposta che promette di essere non solo potente ma anche estremamente efficiente.

Il confronto tra i Surface di Microsoft e i MacBook Air di Apple sta diventando sempre più acceso. Entrambe le aziende puntano a conquistare una fetta sempre più grande del settore. Mentre Apple continua a mantenere la sua posizione di leader con il suo design elegante e la sua consolidata base di fan, Microsoft sta dimostrando di essere pronta a mettere in discussione questo dominio con la sua nuova generazione di dispositivi. La competizione si fa sempre più grande e gli utenti possono solo attendere con impazienza l’arrivo sul mercato dei nuovi Surface per vedere chi sarà il vincitore in questa battaglia.