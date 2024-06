Google e l’intelligenza artificiale: promesse e problemi

Google non si arrende e nonostante le numerose critiche dirette alla funzione AI Overview della sua ricerca online, continua a migliorarla.

Google si trova sotto i riflettori dopo che la sua tecnologia di ricerca con intelligenza artificiale (IA) ha fatto alcune strane raccomandazioni agli utenti, come mettere la colla sulla pizza per far aderire il formaggio o mangiare sassi. Questi suggerimenti imbarazzanti hanno portato Google a disattivare manualmente la funzione AI Overview, sollevando domande sulla gestione responsabile dell’IA.

Google e la sua capacità di controllare AI Overview

In un nuovo post sul blog ufficiale, Google ha attribuito i risultati imprecisi di AI Overview a “vuoti di dati” e ricerche “strane” da parte degli utenti. Sebbene l’azienda sostenga che l’IA stia migliorando l’esperienza di ricerca per la maggior parte degli utenti, i suggerimenti bizzarri hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di discernere tra informazioni reali e invenzioni.

La funzione AI Overview, recentemente lanciata per milioni di utenti, ha attirato critiche per la sua incapacità di fornire risultati accurati. Oltre al caso della pizza e dei sassi, Google ha dovuto affrontare altre situazioni simili.

Google ha preso provvedimenti rimuovendo alcuni dei risultati più strani e limitando la comparsa di AI Overview per ricerche ritenute “insensate“. Questo episodio solleva però interrogativi sulla capacità di Google di gestire l’IA in modo responsabile, alimentando la concorrenza con altre aziende come OpenAI e Perplexity.

Per riconquistare la fiducia degli utenti, Google dovrà dimostrare di poter controllare efficacemente la sua tecnologia IA e prevenire la diffusione di informazioni errate.

Un futuro ancora tutto da scoprire

Nonostante gli incidenti, Google ha grandi progetti per AI Overview, intendendo implementare funzionalità avanzate come il ragionamento multi-step e una maggiore integrazione con altre tecnologie proprietarie come Lens. Tuttavia, il cammino verso una IA impeccabile e affidabile sembra ancora lungo e tortuoso.