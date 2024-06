In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile ha deciso di continuare a proporre ancora per un altro mese le sue super offerte di rete mobile. Siamo infatti da poco entrati nel mese di giugno e per questo l’operatore ha deciso di continuare a proporre le sue offerte più vantaggiose. Tra queste, spiccano senza ombra di dubbio le nuove offerte che danno la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione, tra cui la nuova Spusu 150 XL 5G. Vediamo qui di seguito le offerte che sono disponibili.

Spusu Mobile, anche a giugno disponibili le sue super offerte a basso costo

Siamo a giugno e l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di continuare a proporre le sue favolose offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una delle offerte che ha fatto più parlare di se è senz’altro l’offerta mobile denominata Spusu 150 XL 5G. Come già accennato in apertura, con questa nuova offerta gli utenti potranno navigare in tranquillità sulle nuove reti 5G.

In particolare, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati. Oltre a questo, nel bundle di questa offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche 500 SMS da inviare verso tutti i numeri. L’offerta include inoltre anche 1000 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Tra queste, ricordiamo che sono compresi i seguenti paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito. Rimane poi ancora disponibile all’attivazione l’offerta mobile denominata Spusu 200. In questo caso, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, validi però per navigare con le sole reti 4G+. Gli utenti avranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti e 500 SMS verso tutti i numeri.

Per scoprire tutte le super offerte dell’operatore, vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale di Spusu.