ho. Mobile, nuove offerte con il 5G distruggono TIM e Iliad

È stato lanciato il primo 5G di ho. Mobile, con la potenza della connessione mobile che arriva al massimo delle performance. Per celebrare il tutto, il gestore ha ritenuto opportuno lanciare delle offerte emblematiche, le quali sono disponibili proprio sul sito ufficiale.

La prima soluzione interessante è quella che ogni mese consente di avere 200 giga in 5G per la navigazione sul web con minuti e messaggi illimitati compresi nel prezzo di soli 9,99 € mensili per sempre.

La seconda offerta è ancora più interessante in quanto con 11,99 € al mese consente di avere 250 giga in 5G. Ci sono anche qui minuti e messaggi senza limiti.

In entrambi i casi, l’attivazione può essere gratuita per chi proviene da alcuni operatori ben precisi.

ho. Mobile le offerte disponibili e tutti i vantaggi del gestore

Basta utilizzare l’applicazione ufficiale per accedere ad una grande opportunità, ovvero quella di attivare il 5G anche per le promo che non lo offrono. Entrando all’interno dell’app si può attivare l’opzione che si chiama “ho. Il Turbo“: questa consentirà per 0,99 € in più mensilmente di poter navigare alla massima velocità, più in particolare nel caso dell’offerta da 150 giga.

Un altro consiglio, grazie a quello di cui dispone ho. Mobile, è quello di attivare l’offerta utilizzando lo SPID e scegliendo il formato di scheda eSIM. Con questa soluzione che non necessita dell’arrivo della scheda fisica a casa prima di cominciare ad usare il nuovo gestore, si può iniziare a navigare in soli 5 minuti. Una volta attivata l’offerta infatti ci sarà un codice QR mediante il quale sarà disponibile tutto in soli 5 minuti, compresa la connessione.

Nessun problema poi nel caso in cui non dovesse esserci feeling con questo operatore telefonico. È infatti disponibile all’interno dell’app di ho. Mobile la possibilità di ricevere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta. Basta solo recarsi nell’area personale.