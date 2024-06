TIM, la storica azienda italiana nel settore delle telecomunicazioni, ha lanciato una nuova e ambiziosa offerta. Quest’ ultima si propone di riconquistare i clienti che, negli ultimi anni, si sono rivolti alla concorrenza. Da sempre nota per le sue proposte innovative, l’ azienda ha deciso di puntare sul 5G. Così da offrire un pacchetto di servizi che promette di sbaragliare i competitor. La nuova promo, denominata “Power”, si articola in tre diverse soluzioni. Tutte pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Mantenendo al contempo un elevato standard di qualità e prezzi competitivi.

Offerte TIM, dettagli e servizi inclusi

La prima è la TIM 5G Power Smart. Essa offre 50GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS. Garantendo una navigazione sicura e prioritaria fino a 2Gbps. Sono anche inclusi 100GB di spazio su Google One per tre mesi. Il costo mensile è di 14,99 euro, con la prima mensilità gratuita per i nuovi clienti che effettuano l’acquisto online. La seconda soluzione è la 5GPower Top. Quest’ ultima aumenta la soglia di traffico internet a 100Gb. Sempre con messaggi e chiamate senza limiti. Aggiunge poi un servizio di assistenza immediata e dedicata, oltre alla garanzia di soddisfazione del cliente. Anche in questo caso, prevede 100 GB su Google One per tre mesi, al costo di 19,99€. Con il primo mese gratuito per i nuovi iscritti sul web.

La terza e più completa delle promozioni è la 5GPowerUnlimited. Essa offre giga illimitati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati, chiamate internazionali e roaming extra-UE. In più include una navigazione prioritaria fino a 2Gbps, assistenza dedicata e soddisfazione garantita, oltre a 100GB di spazio su Google One. Il costo di questa opzione è di 39,99€ con gli stessi termini sopra indicati.

Ma non è tutto. TIM ha anche eliminato il costo di attivazione per tutte queste offerte. Rendendo ancora più appetibile il passaggio ai suoi servizi. Con queste nuove proposte, l’ operatore mira così a riconquistare i clienti persi. Ma anche e soprattutto anche a consolidare la propria posizione di leader nel mercato delle telecomunicazioni.