Expert distrugge Lidl e Unieuro con smartphone e PC al 90%

Tornate a casa dal lavoro, date un rapido sguardo alla posta e trovate quello che magari quel giorno proprio vi serviva: un volantino da parte di uno dei grandi magazzini presenti sul suolo italiano. Nel caso in cui il colosso in questione ad aver riposto il volantino all’interno della vostra cassetta postale dovesse essere Expert, potreste anche reputarvi fortunati. La tecnologia di questo vettore che da sempre si occupa della vendita di elettrodomestici, elettronica e tecnologia in generale ma non solo, risulta forse quella più conveniente.

I prezzi risultano ampiamente competitivi, così come le offerte che vengono accopiate ad essi ogni mese. Expert permette infatti di avere il meglio anche dilazionando il pagamento, sfruttando soprattutto occasioni di favore se si pensa che TAN e TAEG in questo momento sono allo 0%. Potrete arrivare ad un massimo di 20 rate scegliendo l’oggetto che più vi piace o che magari più vi occorre in quel momento. Nel nuovo volantino ci sono offerte clamorose, le quali riguardano soprattutto i nuovi prodotti del marchio Apple.

Expert è probabilmente il marchio da battere per quanto riguarda le offerte sulla tecnologia: ecco qualche proposta interessante del volantino

State cercando di portare a casa uno dei nuovi iPhone, ma sul sito ufficiale di Apple non ce ne sono di disponibili. Expert metto tutto a disposizione, proponendo anche 20 rate per l’acquisto del dispositivo. Il tutto predispone un anticipo, ma chiaramente pagare in 20 mesi sarà molto più comodo.

Potete trovare l’intera gamma di iPhone ma anche la nuova gamma degli Apple Watch. Inoltre anche i computer sono disponibili soprattutto per quanto riguarda la gamma MacBook.