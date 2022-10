Mark Zuckerberg: quello che non sapevate sul passato dell'imprenditore

Oggi è uno degli imprenditori ed informatici più famosi di sempre, oltre che fondatore del social network Facebook e presidente e amministratore delegato di Meta, Inc. Eppure anche lui, come tutti noi, ha un passato alle spalle. Chi è veramente Mark Zuckerberg e cosa studiava a scuola?

Mark Zuckerberg: come andava a scuola l’imprenditore

Mark cominciò a scrivere molto prima rispetto agli altri, per giunta grazie al padre fin da subito seppe usare BASIC, mentre si impegnava nelle lezioni private. Egli studiò alla Ardsley High School senza però abbandonare gli approfondimenti informatici. I suoi campi preferiti erano giochi e piattaforme di comunicazione.

Mark Zuckerberg riuscì a pubblicare un player musicale chiamato Synapse Media Player che gli dava modo di imparare i gusti dell’utente. Ovviamente ottenne un discreto successo di critica.

Dopodiché passò all’università di Hardvard, dove pose le basi dell’attuale piattaforma Facebook allora detta Thefacebook. Da qui abbandonò l’università al fine di dedicarsi completamente alla sua idea. Nel 2007, all’età di 23 anni, Zuckerberg divenne miliardario. Nel 2012 gli utenti di tutto il mondo si registrarono all’app in massa arrivando addirittura al miliardo.

È proprio da questo momento che ebbe inizio una tremenda storia legale. Egli fu accusato dai suoi colleghi di Harvard per aver utilizzato la loro idea per la sua piattaforma. Dopo anni, la causa si concluse in un accordo tra le parti, con gli avversari che ricevettero una quota in azioni della società. Ciò non bastò per annientare il potente imprenditore, che dal 2010 si classificò tra le 100 persone più ricche e influenti del mondo.