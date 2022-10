L’operatore telefonico Vodafone continua ad offrire ogni giorno nuove offerte di rete mobile super interessanti. In questo ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di sfidare Iliad proponendo una nuova versione dell’offerta Vodafone Silver. Ora quest’ultima può infatti arrivare ad avere addirittura 200 GB di traffico dati per navigare.

Vodafone Silver, nuova promo disponibile con fino a 200 GB di traffico dati

A partire dal 3 ottobre 2022 l’operatore telefonico rosso ha reso disponibili due nuove versioni della sua offerta mobile Vodafone Silver. In questo caso, si tratta di offerte operator attack rivolte principalmente a tutti gli utenti che provengono da Iliad e anche da altri operatori, come Fastweb, LycaMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile.

La prima versione di Vodafone Silver ha un costo di 7,99 euro al mese. In questo caso, l’offerta include 100 GB di traffico dati che diventano 150 GB con metodo di pagamento Smart Pay, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere ed SMS illimitati verso tutti. Il primo mese dell’offerta avrà un costo speciale di 5 euro.

La seconda versione di Vodafone Silver ha invece un costo di 9,99 euro al mese. L’offerta include 150 GB di traffico dati che diventano ben 200 GB con metodo di pagamento automatico Smart Pay, minuti di chiamate illimitati ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Anche in questo caso sono inclusi anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere. Tra queste, sono compresi paesi come: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Australia, Brasile, Israele e Marocco.