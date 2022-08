Vodafone sta proponendo in questi ultimi giorni una nuova offerta mobile ad alcuni suoi ex clienti. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Vodafone Silver che offre ben 100 GB di traffico dati ad un costo molto basso. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli e come attivare l’offerta.

Torna in Vodafone con l’offerta Vodafone Silver con 100 GB di traffico dati

In questi giorni l’operatore telefonico rosso ha avviato una nuova campagna SMS volta a convincere alcuni ex clienti a tornare. In particolare, Vodafone sta proponendo l’attivazione dell’offerta denominata Vodafone Silver.

Come già accennato, questa offerta è molto interessante in quanto offre ben 100 GB di traffico dati ad un prezzo molto basso. Nello specifico, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di soli 6,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione di 1 centesimo mentre non è previsto alcun costo per la scheda sim. Ecco qui di seguito il messaggio inviato da Vodafone.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/web12. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web12 entro il 18/08”.

Si tratta di un’offerta winback e per questo sarà attivabile soltanto da chi riceve l’apposito SMS da parte dell’operatore. Come scritto nel messaggio, gli interessati avranno tempo soltanto fino al prossimo 18 agosto 2022 per attivare l’offerta Vodafone Silver.