Il gruppo Linkem, in seguito allo scorporo del suo ramo retail, ha deciso di cambiare nome e da ieri 3 ottobre 2022 è diventato ufficialmente Opnet, nuovo brand che si occuperà principalmente della rete FWA 5G in modalità wholesale.

A dare l’annuncio è stato il gruppo stesso nella giornata di ieri attraverso le parole dell’Amministratore Delegato, Massimo Arciulo e il Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Tiscali, Davide Rota.

Linkem cambia nome e diventa Opnet

Il nuovo nome OpNet nasce dall’unione delle parole “Open” e “Network”. Il sito aziendale opnet.it si è aggiornato questa mattina ed è già attivo con tutte le informazioni sul Gruppo ormai ex Linkem. Ecco le parole di Davide Rota: “Sono orgoglioso di essere qui oggi per testimoniare un’ulteriore trasformazione dell’Azienda che ho fondato ormai 20 anni fa. Il punto cruciale non è offrire servizi di connettività più performanti ai clienti finali, bensì abilitare soggetti diversi dagli operatori TLC allo sviluppo dei verticali e delle applicazioni industriali, dalla logistica alla sicurezza dei luoghi sensibili“.

Mentre Massimo Arciulo ha commentato: “La nuova identità aziendale testimonia un’importante discontinuità rispetto al passato in termini di posizionamento, ma la squadra di Opnet porta con sé i valori, le competenze e la managerialità che hanno distinto il Gruppo Linkem in termini di vocazione al successo, posizionandolo sulla frontiera tecnologica e di mercato. Ringrazio Davide Rota per la rinnovata fiducia e tutti i colleghi che ogni giorno fanno la differenza grazie alla propria competenza, entusiasmo e professionalità“.

Tramite il proprio business e la propria visione, OpNet intende “contribuire ad accelerare la creazione di valore” per l’ecosistema nel suo insieme. Questo modello si basa sulla messa a disposizione di terze parti del mondo telco, ma non solo, dell’infrastruttura, del know how tecnologico e di tutti gli asset della Società.