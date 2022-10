Amazon aiuta il più possibile gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia c, e non solo, ma in questi giorni ha deciso di andare ancora oltre, proponendo al pubblico italiano una serie di sconti praticamente unici nel loro genere, applicati sui modelli di casa Apple.

Amazon: i prezzi sono decisamente convenienti

L’acquisto di un Apple iPhone di ultima generazione è divenuto con il tempo assolutamente alla portata di tutti, infatti sono sempre più comuni i prezzi relativamente bassi e scontati.

In primis segnaliamo che il bellissimo iPhone 13, nella sua variante da 128GB e la colorazione Mezzanotte, può essere acquistato ad una cifra inferiore agli 800 euro (LINK). Volendo invece puntare su un modello leggermente più datato, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 12, il cui prezzo è di 679 euro circa (LINK), oppure sull’ottimo iPhone 11, in vendita nella variante da 128GB, ad un prezzo leggermente inferiore ai 600 euro (LINK).

Fatto questo, potete decidere di avvicinarvi al mondo degli accessori ufficiali Apple, tra cui si trovano il caricabatterie Magsafe a 39 euro (LINK) , ma anche allo stesso prezzo l’Apple Airtag, oppure il portafoglio in pelle Magsafe, in questo caso acquistabile a 69 euro (LINK). Tutti questi prodotti sono alla portata di ogni singolo utente in Italia.