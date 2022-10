Che offerte sono disponibili su Amazon, le ultime promozioni dell’azienda sono assolutamente un piacere per gli occhi, e garantiscono ad ogni consumatore un livello di risparmio davvero inimmaginabile fino a poco tempo fa, anche ad esempio sull’acquisto di Apple iPhone e dei loro accessori.

Tutti i prezzi disponibili su Amazon sono fortemente più bassi del normale

Amazon: tanti iPhone in offerta solo oggi

Acquistare un iPhone non comporta più un esborso tanto elevato e dispendioso come qualche giorno fa, data sopratutto la presenza delle nuove generazioni sul mercato.

Il più economico fra tutti è sicuramente Apple iPhone 11, acquistabile dagli utenti ad un prezzo finale di 597,92 euro, nella variante da 128GB di memoria interna (LINK). Volendo puntare ad un modello leggermente più recente, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 12, il cui prezzo sale è 679 euro, rappresentando la più valida alternativa (LINK). Il cliente invece alla ricerca del prodotto più simile a quanto attualmente il mercato è in grado di offrire, punterà all’acquisto di iPhone 13, disponibile anche a meno di 800 euro, nella variante da 128GB (LINK).

Per quanto riguarda gli accessori, consigliamo nel periodo l’acquisto dell’alimentatore MagSafe, con un esborso finale di 39 euro (rispetto a 49 euro di listino), a questo link, oppure anche il bellissimo portafoglio MagSafe in pelle originale, in vendita nello stesso periodo ad un prezzo di 69 euro (LINK).

Se invece foste alla ricerca dell’alimentatore USB-C originale da 30 watt, dovrete spendere 44,90 euro (LINK).