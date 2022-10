L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Casa Web fino al prossimo fino al 23 Ottobre 2022, salvo ulteriori cambiamenti.

Vi ricordo che l’offerta in questione è molto conveniente e costa solamente 19.90 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile proroga la Casa Web fino al 23 ottobre 2022

L’offerta in questione comprende connessione internet illimitata con modem Wi-Fi incluso. Per tutti i nuovi clienti, l’attivazione rimane adesso possibile per qualche altra settimana, sempre al costo di 19,90 euro al mese. Con questa offerta solo dati, denominata come detto PosteMobile Casa Web, l’operatore propone un servizio internet erogato tramite rete radiomobile, in particolare con un’apposita SIM dati inserita all’interno del modem Wi-Fi, ma non abilitata né al traffico voce né all’invio di SMS.

Come già accennato, il costo dell’offerta risulta pari a 19,90 euro al mese, in promozione invece che a 26,90 euro mensili. Il canone mensile viene fatturato a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico, con addebito su conto corrente o su bollettino postale. Come in precedenza, per sottoscrivere PosteMobile Casa Web, i nuovi clienti devono utilizzare il sito ufficiale di PosteMobile, scegliendo se acquistare online o con ricontatto telefonico.

Ad ogni modo, il cliente può verificare lo stato della spedizione tramite il sito ufficiale del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.