Google ha dichiarato oggi che il suo servizio di streaming di giochi un tempo dominante, Google Stadia, che presentava funzionalità uniche come la risoluzione 4K, il colore HDR e la musica audio surround 5.1, sarebbe stato interrotto. In particolare, questo è il primo impegno di Google con Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia, in oltre un anno.

Il motivo principale della sospensione, secondo Harrison, è che ‘non ha raggiunto lo slancio con gli utenti che ci aspettavamo’. Stadia ha fallito i suoi obiettivi utente di ‘centinaia di migliaia’, secondo un rapporto pubblicato all’inizio del 2021.

Google Stadia chiuderà per sempre

Un dettaglio importante di cui i consumatori Stadia dovrebbero essere a conoscenza è che tutti gli acquisti, incluso l’hardware acquistato tramite Google Store e i giochi e i componenti aggiuntivi acquistati tramite lo Stadia Store, verranno completamente restituiti. In particolare, come indicato in una FAQ, se hai acquistato la tua attrezzatura Stadia da un negozio fisico, non avrai diritto a un rimborso.

Inoltre, Google non rimborserà le quote di abbonamento a Stadia Pro. Tuttavia, se eri un membro Stadia Pro attivo al momento dell’annuncio di oggi, potrai continuare a utilizzare le funzionalità di Stadia Pro gratuitamente fino alla data di chiusura definitiva. I clienti Stadia esistenti potranno giocare fino al 18 gennaio 2023, con i rimborsi che dovrebbero essere completati entro metà gennaio. Tutti i preordini di giochi Stadia esistenti sono stati annullati e non verranno addebitati sul tuo account, come previsto.

L’annuncio di oggi arriva a meno di due anni dalla scomparsa di Stadia Games & Entertainment, lo sfortunato tentativo di Google di creare giochi esclusivi proprietari e di terze parti su Stadia. A seguito di tale interruzione, l’entusiasmo del servizio è diminuito rapidamente, senza quasi nessun rilascio di giochi AAA nel 2022.