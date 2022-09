Quando carichi le tue foto su applicazioni come Google Foto, l’idea è che venga eseguito il backup in modo sicuro e non devi preoccuparti di loro. Alcune persone hanno motivo di essere preoccupate dopo aver visto le loro fotografie precedenti alterate con strane anomalie.

Gli utenti hanno notato lo strano evento sul sito Web di assistenza di Google Foto e Reddit negli ultimi giorni. Molti affermano che le anomalie emergono su fotografie del 2014 circa, anche se le date tendono a differire, con un utente che afferma di trovarle su immagini già nel 2002. Gli artefatti fanno sembrare le fotografie tagliuzzate o danneggiate dall’acqua, anche se non lo sono.

Google sta risolvendo il problema

È un evento insolito e allarmante, soprattutto perché i clienti hanno ritenuto che le loro fotografie fossero al sicuro nel servizio cloud di Google. Fortunatamente, sembra che le fotografie non siano definitivamente rovinate e Google sembra stia lavorando al problema. La società ha dichiarato a 9to5Google: “Siamo consapevoli del problema e stiamo lavorando a una soluzione. Le fotografie originali non sono interessate.’

È un sollievo e, sebbene alcune persone abbiano notato il problema, non è chiaro quanto sia comune. Tuttavia, idealmente, la soluzione arriverà presto. Fino ad allora, Chrome Unboxed consiglia di svuotare la cache dell’app. Per accedere alla pagina delle informazioni sull’app, tieni premuta l’icona dell’app Google Foto e seleziona i. Seleziona Archiviazione > Cancella cache. Inoltre, alcuni utenti segnalano che esaminare le fotografie nell’editor e apportare una modifica sembra eliminare gli artefatti. Non possiamo confermare se questi modi funzionano o meno, ma potrebbe valere la pena provarci fino a quando non verrà rilasciato un rimedio ufficiale.