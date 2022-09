Avatar 2: tutto quello che dovete sapere prima dell'uscita del film

Avatar 2 non ha ancora raggiunto i grandi schermi (in Italia arriverà il 14 dicembre 2022), eppure è già nel record: 30 milioni di dollari a livello globale durante il primo week-end di riproposizione nei cinema. D’altronde dovevamo aspettarcelo, visto che nel lontano 2009 il primo film aveva fatto impazzire tutti arrivando a far parlare di sé per anni ed anni. La pellicola era stata “superata” per un breve periodo da Avengers: Endgame, dopodiché era tornata sulla bocca di tutti. Non a caso è considerato come il film dai più alti incassi di sempre, con 2,85 miliardi di dollari raggiunti in tutto il mondo. Ma passiamo ora alla trama e ai doppiatori.

Avatar 2: trama, cast e doppiatori

La trama stavolta ha inizio da Jake Sully (Sam Worthington), un ex Marine bloccato su una sedia a rotelle. Egli viene arruolato e dopo un lungo viaggio raggiunge l’avamposto degli umani su Pandora. Qui un consorzio di aziende è impegnato ad estrarre un raro minerale, fondamentale per risolvere la crisi energetica sulla Terra. A Pandora però ci sono anche gli Avatar, dei corpi biologici geneticamente modificati guidati a distanza e capaci di sopravvivere all’atmosfera letale del pianeta. In essi è mescolato il DNA umano con quello della popolazione indigena di Pandora…i Na’vi. Per questo Jake in versione avatar è in grado di camminare nel loro mondo. Il protagonista incontrerà Neytiri (Zoe Saldana), una bellissima donna che gli salverà la vita, così sceglierà di schierarsi dalla loro parte e combatterà per decidere il destino di un mondo intero.

Nel cast di Avatar troviamo: Sam Worthington (Jake Sully), Zoë Saldaña (Neytiri), Stephen Lang (Col. Miles Quaritch), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Michelle Rodriguez (Trudy Chacón), Laz Alonso (Tsu’tey), Joel Moore (Norm Spellman), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), CCH Pounder (Mo’at), Wes Studi (Eytucan), Dileep Rao (Dr. Max Patel), Matt Gerald (Lyle Wainfleet).

Altrettanti sono i doppiatori italiani: Francesco Pezzulli (Jake Sully), Domitilla D’Amico (Neytiri), Luca Biagini: (Col. Miles Quaritch), Ada Maria Serra Zanetti (Dr. Grace Augustine), Alessia Amendola (Trudy Chacón), Adriano Giannini (Tsu’tey), Lorenzo Accolla (Norm Spellman), Francesco Venditti (Parker Selfridge), Cristiana Lionello (Mo’at), Luigi Ferraro (Dr. Max Patel), Paolo Marchese (Lyle Wainfleet).