La piattaforma Dazn a partire da ieri 26 settembre 2022 propone una promozione per chi sottoscrive il piano base DAZN Standard, attivabile con uno sconto mensile di 5 euro per i primi 6 mesi.

Questa nuova promozione è attivabile solo dal sito ufficiale della piattaforma, quindi non tramite app, pagando con carta di credito, carta di debito o PayPal. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dazn Standard offerta a prezzo scontato fino al 2 ottobre 2022

L’offerta è valida per attivazioni fino al 2 Ottobre 2022, salvo proroghe, e prevede la possibilità di ottenere il piano DAZN Standard in promo a 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi, invece del costo di listino di 29,99 euro al mese. Con il piano standard è possibile registrare fino a 2 dispositivi alla volta con visione dei contenuti in contemporanea su 2 dispositivi solo se entrambi saranno connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo potrà invece essere utilizzato ovunque.

Al termine del periodo di 6 mesi al prezzo scontato, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino del piano DAZN Standard, a 29,99 euro al mese, salvo disdetta che potrà essere effettuata in qualsiasi momento. L’eventuale cambio di abbonamento da DAZN Standard a DAZN Plus comporterà la perdita della promozione.

A differenza del piano Standard, DAZN Plus consente di registrare fino a 6 dispositivi alla volta, con visione dei contenuti in contemporanea su 2 dispositivi anche in due diverse location, quindi attraverso due reti internet differenti. Non vi resta che visitare il sito ufficiale della piattaforma per maggiori informazioni.