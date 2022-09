Il canone Rai 2023 sarà gratis, vero, ma non per tutti. Frenate i bollenti spiriti e calmate gli entusiasmi, la tassa sfortunatamente non verrà abolita, nemmeno dal nuovo Governo, ma esiste una frangia di consumatori che potrà non pagare l’imposta.

Se ancora oggi non sapete di cosa stiamo parlando, ricordiamo che il canone Rai non è altro che la tassa per il possesso di un apparecchio televisivo, ovvero tutti gli utenti devono necessariamente versarla, a partire dal 2023 mediante bollettino postale (e non più addebitata in automatico sulle bollette), per finanziare in parte la TV di Stato (la Rai, per intenderci).

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, avrete gratis i nuovi codici sconto Amazon e potrete scoprire in esclusiva le offerte più speciali.

Canone Rai 2023: chi non lo paga

Per cercare di supportare gli utenti con un patrimonio inferiore al necessario per vivere, lo Stato Italiano ha proposto esenzioni da richiedere al sito dell’Agenzia delle Entrate. Prestate attenzione, anche se rientraste nelle seguenti categorie, l’esenzione non sarà automatica, sarà sempre necessario presentare domanda entro il 31 gennaio 2023.

Prima di tutto è bene sapere che il canone Rai 2023 deve essere pagato solo una volta a famiglia, ciò sta a significare che, i possessori di una seconda casa, non dovranno pagarlo due volte. Inoltre, gli utenti con più di 65 anni di età, ed un reddito famigliare non superiore agli 8000 euro annui (senza componenti che producono reddito), potranno chiedere l’esenzione completa dal pagamento del canone.

Come anticipato, tutte le informazioni del caso sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.