Canone RAI e bollo auto addio: con questi trucchi potete non pagarli in maniera legale

Sono davvero tante le ragioni per cui le persone vorrebbero evitare di pagare tasse fuori luogo come il canone Rai e il bollo auto.

Il canone Rai e il bollo auto possono essere non pagati ma solo in alcune situazioni: verificate se potete beneficiare dell’esenzione

Per quanto riguarda il canone Rai, forse la tassa più odiata in assoluto, ci sono alcune situazioni nelle quali si potrebbe evitare di pagare l’imposta. La prima condizione che deve persistere è quella di avere 75 o più anni di età, cosa fondamentale che permetterà alle persone in questione di evitare di pagare il canone. La stessa situazione si concretizzerà nel momento in cui il reddito sarà al di sotto della soglia, con i limiti che sono ben descritti sul sito ufficiale. Un altro modo per non pagare il canone sarebbe quello di non avere in casa alcun tipo di apparecchiatura che riceve i canali televisivi e radio.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione è leggermente diversa visto che si tratta di una tassa a carattere regionale. In Lombardia e in Piemonte ad esempio le vetture elettriche non pagano il bollo, mentre in provincia autonoma di Bolzano per i primi tre anni può sussistere tale condizione, sia per le auto elettriche che per quelle a metano, gpl e ibride. In Campania invece per i primi tre anni le auto ecologiche ibride sono esentate, mentre le elettriche arrivano ad un massimo di cinque anni. Lo stesso avviene anche per le altre regioni nell’elenco: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia e Calabria.